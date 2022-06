Dans une lettre ouverte adressée aux ministres européens de l’Agriculture, dix-huit associations européennes de défense des animaux demandent « de soutenir le mouvement impulsé par la France et l’Allemagne en demandant que l’interdiction du broyage et du gazage des poussins soit étendue à toute l’Union européenne », rapporte L214, dans un communiqué publié le 1er juin 2022.

> À lire aussi : Consultation, les Européens veulent plus de bien-être animal (12/04/2022)

Les canetons aussi

Ces ONG (organisations non-gouvernementales) souhaitent que cette interdiction de mise à mort « porte aussi sur les canetons, injustement oubliés. ». D’après L214, « pour chaque poule pondeuse élevée dans l’Union européenne, un poussin mâle, jugé inutile par la filière, a été broyé ou gazé ». Elle estime leur nombre à 330 millions. L214 dresse le même constat pour les canetons femelles, « du fait d’un foie plus petit et plus innervé pour les canes, l’industrie du foie gras ne gave que les canards mâles ».

Alors que l’Union européenne prépare un nouveau texte sur le bien-être animal à l’horizon de 2023, il s’agit là d’une « opportunité d’interdire cette pratique [de mise à mort des poussins et canetons, Ndlr] au niveau européen », estime L214. Pour l’association, « cette élimination d’individus très jeunes, à une si grande échelle, est un tabou de la production, et les images sont aussi rares que choquantes ».

> À lire aussi : Législation, Bruxelles précise son calendrier pour le bien-être animal (24/01/2022)