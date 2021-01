L’OABA réclame la transparence sur les abattages

La détente tarifaire se précise pour les laitières

Les vacances scolaires de février viennent peser sur les ventes dans le secteur de l’aval. Pour autant, le recul plus sensible de l’offre de réformes laitières conduit à une activité commerciale un peu plus régulière. Dans les animaux de races à viande de qualité, le commerce se montre très calme devant le repli des ventes dans la boucherie traditionnelle.