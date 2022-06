Alimentation animale

Un Salon de l’herbe sous le signe de l’autonomie protéique

La culture du lupin bleu pour améliorer l’autonomie protéique des élevages était détaillée par les experts de Terres Inovia au Salon de l’herbe. La plante est particulièrement pénalisée par la sécheresse en fin de cycle. © M.-F. Malterre/GFA

Le Salon de l’herbe qui s’est déroulé les 1er et 2 juin 2022 à Villefranche-d’Allier a été marqué par la présence de 60 experts sur le « village » Cap Protéines. Ils ont apporté des conseils techniques aux visiteurs au sein de six ateliers techniques (choix des espèces fourragères, pâturage, récolte…) et ont présenté 25 conférences mettant en avant des pistes pour améliorer l’autonomie de son exploitation en protéines.