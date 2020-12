Le prix de l’alimentation des poules pondeuses augmente dangereusement

Dans un communiqué du 22 décembre 2020, La Confédération française de l’aviculture (CFA) alerte sur la situation des éleveurs de poule pondeuse qui rencontrent aujourd’hui d’importantes difficultés économiques dues à l’augmentation brutale du coût des matières premières.

Une augmentation qui s’accentue dans les derniers mois

En effet, les cours des matières premières concernées sont en forte augmentation : de +8,3 % pour le maïs à +26 % pour le tourteau de tournesol, sur un an.

Entre octobre et novembre 2020, le tourteau de soja a grimpé de 9,4 % et celui du tournesol de 10,9 %. L’indice du coût des matières premières, pour les poules pondeuses, en augmentation de 16 % sur un an et de 10 % depuis le mois d’août 2020.

Répercuter la hausse des coûts sur le prix des œufs

Philippe Juven, vice-président de la CFA, en charge du secteur des œufs en appel à la solidarité de l’ensemble de la filière : « Il est impératif qu’aujourd’hui le prix d’achat des œufs aux éleveurs soit revalorisé pour leur permettre de continuer d’assurer cette mission. Les distributeurs et les utilisateurs d’œufs et d’ovoproduits doivent entendre l’alerte lancée par l’amont de la filière et prendre en compte rapidement, dans le prix d’achat des œufs, l’augmentation du coût des matières premières »

Appelle à la solidarité des consommateurs

Pour Jean-Michel Schaeffer, président de la CFA, c’est l’occasion « de montrer que la loi Agriculture et Alimentation et les États Généraux alimentation fonctionnent qu’elles permettent effectivement d’assurer une meilleure répartition de la valeur entre les maillons des filières ». Il en appelle aussi à la solidarité des consommateurs.

L’augmentation du prix de l’aliment pour les poules pondeuses touche l’ensemble des segments de production : standard, plein air, Label Rouge, Bio, etc.

