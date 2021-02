Cinq agneaux à la naissance

Samuel Marthouret, éleveurs de brebis à Charnas en Ardèche, avait noté qu’une de ses brebis, une noire du Velay âgée de quatre ans, avait un ventre plus imposant que la moyenne. Il pensait qu’elle devait porter trois ou quatre agneaux, mais il a été plus que surpris le jour de l’agnelage, le 30 janvier 2021.

« Il y en a un qui est sorti, j’ai tiré le deuxième, puis le troisième et le quatrième, puis, par acquit de conscience, je suis retourné regarder et j’ai eu la surprise d’en trouver un cinquième », raconte le jeune éleveur installé depuis 3 ans.

Des brebis très prolifiques

À la naissance, agneaux et brebis se portaient bien. Samuel avait tout de même peur que « ça force un peu pour la mère, mais elle est bien en forme. Elle élève deux agneaux et s’en occupe bien. » Malheureusement deux jours plus tard, deux agneaux, « les deux plus faibles » sont morts. Les trois restants sont actuellement en forme.

Samuel Marthouret a l’habitude, des agnelages multiples, rien que cette année, trois de ces brebis ont donné naissance à quatre agneaux mais cinq agneaux « c’est la première fois ! ». Et ça « sans traitement hormonal, ni complémentation, que du naturel ! ».

Il faut dire que les brebis noires du Velay, qui constituent une partie de son troupeau aux côtés de bizets et de blanches du Massif Central, sont connues pour leur prolificité. Elles peuvent même être porteuses d’une gêne hyperprolifique

« Cinq agneaux pour la photo c’est bien, mais… »

C’est d’ailleurs pour cette raison que Samuel les avait sélectionnées alors que le reste de son troupeau, racheté à un éleveur, n’était pas en sélection. Il les trouve désormais un peu trop prolifique : « Cinq agneaux pour la photo c’est bien, mais si c’est pour en avoir deux qui meurent et des agneaux plus petits à la naissance ce n’est pas forcément mieux ! »

Pour la suite, il a décidé de croiser les noirs du Velay avec d’autres races pour « ramener de la viande dans les agneaux ». Et il sélectionnera « les agnelles doubles dont les mères sont de bonnes laitières ».