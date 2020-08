pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans cet avis, le Conseil scientifique envisage « ce que pourrait être une reprise de la circulation du coronavirus à un haut niveau à l’automne 2020. » Ainsi, « l’anticipation des autorités sanitaires à mettre en place opérationnellement les plans de prévention, de prise en charge, de suivi et de précaution est un élément majeur », alerte-t-il.

Une « recrudescence récente du nombre de cas Covid-19 » est observée dans plusieurs régions métropolitaines. « Cette situation doit nous inciter à la plus grande vigilance », signale le rapport. Les experts accordent une attention toute particulière à la reprise de l’épidémie sous forme de « clusters critiques » dans les « espaces professionnels à forte promiscuité » tels que les abattoirs. En cas d’alerte épidémiologique, les employés des abattoirs pourraient faire l’objet « d’une surveillance par dépistage systématique proposé », suggèrent les experts.

Prévenir les foyers de contamination

Depuis le début de la crise sanitaire, « les abattoirs ont été identifiés à de nombreuses reprises comme des lieux de transmission du SARS-CoV-2 dans plusieurs pays dont la France », rapporte le Conseil scientifique. Bon nombre de facteurs peuvent favoriser la transmission du virus dans les abattoirs et leurs environs. « La température basse (4 °C à 10 °C) qui règne dans les zones de découpe de la viande pourrait être un facteur favorisant la survie du virus dans l’environnement », évoque le rapport d’expertise.

Le Conseil scientifique, qui fait état d’une prise en charge « non optimale » de cas et de clusters, souhaite déployer rapidement des dispositifs plus efficaces pour maintenir la situation épidémique sous contrôle. Parmi leurs stratégies, les experts proposent « une surveillance ciblée pour les populations à risque pouvant échapper à la stratégie de diagnostic des cas suspects » tels que les salariés des abattoirs.

