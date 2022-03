Certains sujets agricoles ne sont pas assez, voire jamais, abordés lors de la campagne à l’élection présidentielle, selon l’avis des sondés pour le baromètre agricole Terre-net Datagri, réalisé entre le 14 février et le 6 mars 2022. Il s’agit notamment des thèmes du développement du secteur agricole (97 %), de la rémunération des productions agricoles (96 %), de la place et de l’avenir de l’élevage (94 %) et enfin de la réglementation et des normes européennes (73 %).

Ce sondage a été diffusé auprès d’un panel de 13 000 agriculteurs français et compile les retours de 426 répondants sur la thématique de l’élection présidentielle de 2022.

Source : Terre-net Datagri

Les phytos prennent trop de place dans le débat

Au contraire, certains thèmes agricoles prendraient trop de place dans le débat politique. Il s’agit des produits phytosanitaires, sujet jugé à 41 % comme trop abordé dans la campagne, suivi par la biodiversité (30 %).

Source : Terre-net Datagri

Les agriculteurs ont l’intention de voter

Le baromètre agricole Terre-net Datagri révèle également que 94 % des agriculteurs déclarent avoir l’intention de voter au premier tour des élections présidentielles, si celui-ci devait se tenir dimanche prochain.

94 % des agriculteurs comptent aller voter à l’élection présidentielle. Source : Terre-net Datagri

Pour ceux qui ont l’intention de se rendre dans les urnes, les votes se portent en premier lieu sur la candidate des Républicains, Valérie Pécresse (30 %), suivi par Éric Zemmour (23 %), talonné par Emmanuel Macron (20 %).