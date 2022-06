« 95 % des émissions d’ammoniac dans l’air sont issues de l’élevage et notamment liées au stockage des effluents et à l’épandage. Pour la première fois, on va mesurer l’impact des bonnes pratiques sur la qualité de l’air. Jusqu’alors, on se basait sur des estimations générales en fonction du nombre d’élevages », a expliqué Edwige Kerboriou, élue de la chambre régionale d’agriculture de Bretagne le 30 mai 2022 lors du lancement du projet ABAA dans le Finistère.

Quinze volontaires

Dénommé ABAA (Ammoniac brittany air ambiant), ce projet porté par la chambre régionale d’agriculture et l’association Air Breizh, vise à réduire les émissions d’ammoniac d’origine agricole en Bretagne. La première phase démarre avec la constitution d’un groupe d’agriculteurs sur le territoire du pays de Brest. Pour l’instant, quinze sont volontaires (objectif de monter à 30), 6 Cuma et 2 ETA.

Julien Hindré est l’un d’eux. Installé à Plouzané (Finistère), il est à la tête d’une exploitation laitière de 100 vaches sur 100 hectares. « Le territoire a été choisi car nous sommes bien équipés en matériels d’épandage moins émissifs (rampe à pendillard, enfouisseurs…) grâce à nos Cuma ou ETA », a-t-il expliqué.

« Au départ, nous nous sommes équipés pour diminuer les odeurs et éviter les problèmes de voisinage, poursuit Julien Hindré. Nous nous sommes vite rendu compte que nos rendements étaient meilleurs en enfouissant. Mais on ne sait pas dans quelle mesure ils permettent de réduire les émissions. »

Des capteurs

« Grâce à cette expérimentation, nous allons construire une grille d’évaluation des matériels agricoles pour éclairer sur le choix des investissements en les testant dans différentes conditions (sol sec, résidus de cultures…) », détaille Anne Guézengar, agronome à la chambre régionale d’agriculture. Des capteurs seront installés dans des zones resserrées (2 km) pour mesurer les émissions. De leur côté, les agriculteurs notifieront tous leurs épandages.

Un outil d’aide à la décision est aussi en cours de développement. La chambre régionale d’agriculture de Bretagne travaille sur une application donnant une idée de l’azote que chaque agriculteur perd à l’épandage par volatilisation et ainsi pouvoir trouver des alternatives. Ce chiffre est mal connu car il varie selon le matériel, la météo… Elle sera testée en 2023 par le groupe pilote.

Une application proposera des alertes en cas de pics de pollution. « Nous travaillerons sur des itinéraires techniques, mais en gardant le cap de la faisabilité technique et économique », précise Anne Guézangar. L’objectif : tirer profit de l’expérience de ce groupe pilote pour ensuite diffuser au plus grand nombre.

