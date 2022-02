Essai machinisme

Sept tracteurs de plus de 300 ch à l’essai (vidéo)

L’équipe machinisme a testé sept tracteurs de forte puissance sur les chantiers de déchaumage et de préparation du sol d’une exploitation céréalière champenoise. Regardez ces essais auquel ont participé Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, John Deere, Massey Ferguson et New Holland.

2 500 ch, 2 000 litres de carburant et 50 litres d’ad-blue : ces chiffres résument l’essai comparatif de tracteurs de plus de 300 ch que l’équipe machinisme de La France Agricole vous propose de découvrir en vidéo. Commencés dans une poussière dense, ces tests se sont terminés entre de nombreuses averses.

Les tracteurs se sont succédé pendant quatre semaines sur trois parcelles, pour un total de plus de 70 ha. Kuhn, Lemken et Horsch ont mis à disposition des modèles de déchaumeurs de 4 et 5 mètres. , En accord avec l’agriculteur, nous avons choisi des outils à dents travaillant à une profondeur suffisante, et qui occupaient bien les tracteurs. Les parcelles présentaient toutes un précédent différent.

L’équipe machinisme de La France Agricole