L’activité de distribution de la fédération de coopératives agricoles InVivo a conclu un accord définitif de rapprochement avec 2MX Organic, la société financière du trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, en vue de créer le « leader européen de la distribution responsable » sous la marque Le Grand Marché - Frais d’ici.

Financièrement, InVivo sera actionnaire majoritaire, avec au moins 59,76 % du capital, de la nouvelle entreprise, valorisée environ un milliard d’euros. À l’issue du rapprochement d’entreprises, qui doit se matérialiser par un apport en nature d’InVivo à 2MX Organic, l’activité distribution du groupe InVivo deviendrait une filiale à 100 % de 2MX Organic et le groupe coopératif serait donc actionnaire majoritaire de l’ensemble.

Adossés aux Gamm vert et Jardiland

Les deux entités avaient annoncé leur entrée en négociations le 31 mars 2022.

2MX Organic et InVivo annoncent leur entrée en négociations exclusives pour constituer un leader européen de la distribution #durable , alternative et #responsable. La complémentarité de leurs expertises leur permettra d’accélérer le développement d’#InVivoRetail. pic.twitter.com/KqCDYj2rT3 — InVivo (@InVivoGroup) March 31, 2022

Déjà propriétaire des marques Gamm vert, entre autres, InVivo veut développer au niveau national son concept de magasins alimentaires Frais d’ici, accolés à ses jardineries Gamm vert, se plaçant ainsi en concurrence des magasins Grand frais. La « sécurisation des approvisionnements » des nouveaux magasins se fera via le réseau de coopératives sociétaires d’InVivo.

<< Contrairement à tous les autres distributeurs, nous ne tentons pas de monter des partenariats avec des agriculteurs. Nous nous associons avec 300 000 agriculteurs, qui seront actionnaires du nouveau groupe >> — Moez Zouari (@AlexandreMoez) March 31, 2022

1 600 points de vente

Xavier Niel est le créateur du fournisseur d’accès à internet Free. Il est également apporteur de finances dans l’école privée d’agriculture Hectar dans la Région parisienne. Matthieu Pigasse est un financier. Enfin, Moez-Alexandre Zouari, important franchisé du groupe Casino, est un spécialiste de la distribution et actionnaire du groupe de surgelés Picard.

InVivo Retail compte 1 600 points de vente en France, dont 220 détenus en propre, sous les enseignes de jardinerie Gamm vert, Jardiland, Delbard, Jardineries du Terroir, d’animalerie Noa, et de distribution alimentaire Frais d’ici et Bio & Co (enseigne locale de sept magasins bio dans le Var). « Ce rapprochement permet de dessiner une trajectoire de croissance solide, avec un chiffre d’affaires d’InVivo Retail progressant de 867 millions d’euros en 2021 à environ 1,2 milliard d’euros en 2025 », ont estimé les deux entreprises dans un communiqué commun le vendredi 10 juin 2022. Selon un premier communiqué en mars 2022, un premier magasin Le Grand marché - Frais d’ici serait créé d’ici à mars 2023 au sein du Jardiland de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne).

Le projet de rapprochement est encore soumis à l’approbation de l’assemblée générale de 2MX Organic, programmée le 29 juillet 2022, et à l’obtention par InVivo d’une dérogation de l’Autorité des marchés financiers.

