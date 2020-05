pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans un avis consultatif, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a émis le 27 mai 2020 des propositions pour lutter contre la déforestation importée à l’échelle européenne. Dans un communiqué publié le lendemain, la Confédération paysanne déplore un vote « passéiste » des conseillers du groupe agriculture et de Coop de France, les seuls à avoir rejeté cet avis.

« Modèle indéfendable »

Pour le syndicat, il s’agit d’un vote « en soutien d’un modèle agricole devenu indéfendable et à contre-courant des aspirations de la société civile ». La Confédération paysanne estime que la déforestation importée est « une préoccupation pour tout le monde… à part la FNSEA ». Le syndicat « appelle l’Union européenne et le gouvernement français à tenir dans la plus grande considération cet avis du Cese, notamment dans le cadre de la future Pac ».

Pour rappel, le Cese s’est notamment prononcé en faveur de la mise en place d’un Plan protéines, et l’arrêt des biocarburants de première génération d’ici à 2030.