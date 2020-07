La liste des variétés préférées d’orge des Malteurs de France et Brasseurs de France vient de paraître pour la récolte 2021. Valerian, LG Belcanto, Amidala et Yoda, des orges de printemps, sont admises en validation technologique. En revanche, Leïa, KWS Chrissie et KWS Jessis, qui avaient été admises l’an dernier à cette même étape, ne sont plus listées.

Pour rappel, les variétés concernées sont celles nouvellement inscrites sur la liste à orientation brassicole du CTPS et proposées par le CBMO (Comité Orge Malt Bière de la filière brassicole) aux tests pilotes IFBM (Institut français des boissons de la brasserie et de la malterie).

Observation commerciale et industrielle

LG Tosca et SY Cristallin sont désormais à la première étape de l’observation commerciale et industrielle. Ces variétés ont subi les tests pilotes de IFBM et sont soumises à des épreuves en site industriel en vue de vérifier que toutes les attentes fonctionnelles de fabrication des malteurs et brasseurs sont respectées. « Cette période doit permettre à la variété de se développer commercialement », précise le communiqué des Malteurs et Brasseurs de France.

Comparé à la liste de l’an dernier, Liberta est passé en étape 2 de ce processus. Dans ce cas la variété est en cours de tests industriels et doit être multipliée sur plus de 150 hectares et évidemment présenter un intérêt pour les malteurs et brasseurs. Revanche et RGT Orbiter (étape 1 de l’observation commerciale et industrielle pour la récolte 2020) ont, elles, été retirées de la liste.

Une variété préférée supplémentaire

Côté orges d’hiver à 6 rangs, Rossignola est, elle aussi, passée de variété admise en validation technologique à variété en première étape de l’observation commerciale et industrielle. KWS Joyau (tolérante à la JNO), Mascott (résistante à la mosaïque Y2) ainsi que Démentiel ont quant à elle été admises illico en observation technologique par les malteurs et brasseurs.

@ Brasseurs de France et Malteurs de Francce

Au final, du côté des variétés préférées, seule Focus vient renouveler la liste. Cette orge de printemps, qui était en première étape de l’observation commerciale et industrielle l’an dernier, est passée directement en tant que variété préférée à usage limité. « Ce sont des variétés adaptées à certains cahiers des charges dont le débouché est à sécuriser », informent les Malteurs et Brasseurs de France.