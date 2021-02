Union européenne

Le système d’évaluation des phytos pointé du doigt

119 députés européens, français et sénateurs français dénoncent les failles dans l’évaluation des pesticides. © P. Crapon

Plus d’une centaine de députés européens soutiennent la campagne « Secrets Toxiques » et interpellent l’agence européenne d’évaluation des pesticides, l’Efsa. Ils remettent en cause son système d’homologation des phytos, lui reprochant notamment d’ignorer les co-formulants et « l’effet cocktail » dans leur évaluation.