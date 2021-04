Union européenne

La production de sucre au plus bas depuis cinq ans

réservé aux abonnés

-3507 min

Pour les semis de 2021/22, la superficie européenne de betteraves devrait atteindre selon la Commission européenne, 1,5 million d’hectares, soit un niveau proche de 2020/2021. © Cédric Faimali

La production européenne de sucre en 2020/2021 est au plus bas depuis cinq ans. En cause : les problèmes de jaunisse virale en France et la forte réduction de la récolte de betteraves sucrières. Pour 2021/2022, les surfaces seraient stables, mais les rendements rebondiraient.