« Dans la majeure partie de l’Europe, des conditions météorologiques favorables depuis la mi-octobre ont permis de rattraper les semis de céréales d’hiver et les récoltes d’été », indique la Commission européenne dans un bulletin le 23 novembre 2020. Seules quelques zones étaient encore en retard au 15 novembre, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie.

Baisse de la sole de colza en France et au Royaume-Uni

Cependant, « les conditions favorables sont arrivées trop tard pour les semis de colza dans plusieurs des principaux pays producteurs. » La Commission souligne des conditions trop sèches en France, en Allemagne, en Roumanie, en Bulgarie, en Ukraine et au Royaume-Uni.

« Des pluies importantes sont arrivées à la mi-septembre en France et en Allemagne, permettant ainsi de semer quelques variétés tardives alors que la fenêtre de semis touchait à sa fin », précise-t-elle. Finalement, en Allemagne, les surfaces implantées devraient être supérieures à celles de la campagne qui vient de s’écouler. En revanche, en France et au Royaume Uni, les pluies ont été excessives et les surfaces sont attendues en baisse par rapport à l’année dernière, et par rapport à la moyenne quinquennale.

Outre les conditions climatiques difficiles, les baisses de surfaces, en particulier en France et au Royaume-Uni, « s’expliquent également par l’aversion au risque chez les agriculteurs qui ont perdu l’appétit pour cette culture en raison des difficultés et des rendements décevants », estime la Commission.

Focus sur les betteraves françaises

Le bulletin fait également un point sur la campagne « particulièrement difficile » pour les betteraves françaises. Il note des conditions météo défavorables tout au long du cycle, dès l’implantation. Elles ont également été « particulièrement favorables au développement et à la dissémination des pucerons. De plus, une proportion relativement élevée de betteraves étaient trop petites pour que les machines puissent les récolter, ce qui a également contribué à des pertes de rendement. »