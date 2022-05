Un partenariat entre le Crédit Agricole, l’entreprise McCain et le Groupement d’agriculteurs producteurs de pommes de terre pour l’industrie (Gappi) a été conclu le 10 mai dernier. Celui-ci vise à soutenir les producteurs qui s’engagent vers « une agriculture responsable et durable » tout en limitant les freins à la transition.

Un contrat de six ans avec McCain

Les producteurs de pommes de terre volontaires pourront s’engager auprès de l’industriel McCain pour développer une agriculture de régénération. Concrètement, le contrat McCain, d’une durée de six ans, s’appuie sur sept critères de production : augmentation de la matière organique du sol, amélioration de la biodiversité des exploitations et des écosystèmes, réduction de la toxicité des produits phytosanitaires, réduction de l’impact des intrants, optimisation de l’utilisation de l’eau, réduction du travail du sol et diversification des espèces cultivées.

« L’agriculteur sera audité sur ses pratiques, indique Gauthier Huyghe, responsable du financement des agricultures pour le Crédit Agricole Nord de France. Il pourra ensuite percevoir une prime à la tonne produite. »

Un soutien financier

Les producteurs qui souhaiteront s’investir dans la démarche pourront également bénéficier d’un soutien financier de la part du Crédit Agricole. « Les agriculteurs seront éligibles à des prêts bonifiés, sans frais de dossier et dont McCain remboursera les intérêts, souligne Gauthier Huyghe. Les prêts seront calibrés à 2 000 € par hectare contractualisé en faveur des investissements nécessaires à la transition vers des pratiques d’agriculture de conservation. »

Pour l’heure seules quatre caisses régionales du Crédit agricole (Nord de France, Brie Picardie, Nord Est et Champagne Bourgogne) proposent cette offre, deux autres caisses devraient bientôt rejoindre l’accord.