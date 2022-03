Tournesol

Les VRTH, peu efficaces contre l’ambroisie

réservé aux abonnés

21.03.22

Selon l’Anses, 27 % des surfaces de tournesol cultivées étaient ensemencées avec des VRTH en 2017. © Cédric Faimali/GFASelon l’Anses, 27 % des surfaces de tournesol cultivées étaient ensemencées avec des VRTH en 2017. © Cédric Faimali/GFA

Selon l’Anses, l’efficacité des VRTH pour lutter contre l’ambroisie sur tournesol n’est pas flagrante, dans la mesure où on en observe autant voire plus que dans les conduites avec variétés classiques. L’agence relève aussi avec ce type variétal une perte de diversité des espèces adventices et un usage plus important des herbicides.