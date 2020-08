« Au niveau de l’Union européenne, les prévisions de rendement pour presque toutes les cultures d’été ont été révisées à la baisse, mais restent supérieures ou proches de la moyenne quinquennale », estime la Commission européenne dans son bulletin mensuel. Principaux pays impactés : la France, la Roumanie, la Bulgarie, l’Allemagne, le Benelux et la Pologne. « La combinaison de la longue période de sécheresse et des températures élevées a appauvri le niveau d’humidité du sol et a affecté négativement le potentiel de rendement des cultures d’été », souligne la Commission.

En revanche, les conditions sont favorables à très favorables en Europe centrale (Slovaquie, République tchèque, Autriche, Hongrie, ainsi que les parties occidentales de la Roumanie et de la Bulgarie), avec un excédent de précipitations. En Ukraine, le développement des cultures est retardé, mais favorable également, et similaire à 2019.

Seul le rendement du soja est en hausse

À l’échelle de l’Union européenne, le rendement moyen en maïs grain est désormais estimé à 80,1 q/ha (–2,4 % par rapport aux estimations du mois dernier ; +5,6 % par rapport à la moyenne des 5 ans). Celui du tournesol atteindrait 23,9 q/ha (–2,8 % ; + 6,4 %). Les pommes de terre sont également impactées, à 33,1 t/ha (–3,1 % ; +2,3 %), tout comme les betteraves sucrières à 73,5 t/ha (–3,1 % ; –1,4 %). Le soja tire son épingle du jeu, avec 30,6 q/ha (+3,4 % ; +5 %), grâce à des révisions à la hausse dans le nord de l’Italie et en Hongrie.

Des pâturages sous stress hydrique

La carte représente l’indice de productivité des pâturages (IPP) sur la période du 11 juillet au 20 août. Il rend compte de la position relative de l’année par rapport à la moyenne de 2010 à 2019. © Commission européenne

La Commission a également fait un point sur l’état des prairies. « Les pâturages sont en bon état dans la plupart des pays de l’Union européenne, bien que plusieurs grandes régions soient soumises à un stress croissant en raison de l’approvisionnement en eau limité et des températures élevées. Les zones de l’Union européenne les plus touchées sont une vaste région qui s’étend du centre et du nord de la France à la moitié sud des pays du Benelux et au centre de l’Allemagne jusqu’au nord-ouest de la Pologne, à l’est de la Roumanie et à l’est de la Bulgarie ».

