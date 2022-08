Elle était plus qu’attendue : la pluie a fait son retour, avec les orages qui ont touché une large partie de la France.

L’injustice des orages et des pluies inégalement réparties s’est néanmoins vérifiée la semaine dernière, avec des territoires bien arrosés et d’autres épargnés.

Et voilà une cellule orageuse de passage, les voisins sont heureux, 15mm... et 0,5 ici Ça va pas abreuver les colza ça #FrAgTw pic.twitter.com/OGVNvO2wtZ

Beaucoup ont profité de l’humidité pour semer le colza et les couverts.

Go go go , on profite des 20 mm d'avant hier...Quelle chance!

Le retour du temps sec et de la chaleur à partir de samedi va compliqué le maintient de l'humidité en surface et nous oblige à terminer les semis pour demain.... pic.twitter.com/D1RfW5zjHO