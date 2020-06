Si les conditions de culture au niveau national sont en moyenne stables d’une semaine sur l’autre, du 25 mai au 1er juin 2020, elles restent largement dégradées comparé à la campagne précédente, rapporte le bulletin Céré’Obs de FranceAgriMer, publié le 5 juin 2020.

L’état de l’orge d’hiver contrasté

Plus localement, la proportion de cultures dont l’état est jugé mauvais, voire très mauvais, est élevée. C’est le cas de 30 % du blé dur en Auvergne Rhône Alpes. En Bourgogne Franche-Comté, 35 % de l’orge d’hiver, 30 % du blé tendre et 28 % de l’orge de printemps sont aussi concernés. En Pays de Loire, plus d’un quart de la superficie d’orge d’hiver, de blé tendre et de blé dur est dans un état mauvais voire très mauvais.

Dans le Grand Est, c’est l’orge d’hiver qui est touchée par de mauvaises conditions de culture : 28 % des surfaces en Champagne-Ardenne, et 30 % des surfaces en Lorraine. Ce n’est au contraire pas le cas dans les Hauts de France où la proportion d’orge d’hiver en conditions bonnes à très bonnes est plus élevée que la moyenne nationale, à 78 % contre 52 %.

Fin des semis de maïs

Les notations nationales indiquent par ailleurs que le blé tendre comme le blé dur et l’orge d’hiver ont épié, avec une avance allant d’une semaine (pour l’orge d’hiver et le blé dur) à 12 jours (pour le blé tendre). Le stade épiaison a également progressé sur une semaine en orge de printemps, passant de 36 % à 72 % de la surface.

Les semis de maïs sont désormais terminés, et 67 % des surfaces de la culture sont au stade 6/8 feuilles visibles. FranceAgriMer estime que 85 % du maïs est en conditions bonnes à très bonnes, soit deux points de plus qu’en 2019 à date.