Les conditions de cultures des céréales étaient bonnes, voire très bonnes, dans la semaine du 22 au 28 février 2022, pour 93 % des parcelles de blé tendre, 90 % en orge d’hiver et 89 % en blé dur, selon le bulletin Céré’Obs. Dans l’ensemble, leur état est meilleur qu’en 2021 à la même date, note l’observatoire.

Début du stade épi 1 cm

Au 28 février, le stade épi 1 cm débutait pour 3 % des parcelles de blé tendre, 2 % en orge d’hiver, et 7 % en blé dur. En Poitou-Charentes par exemple, « le bon état général actuel permet d’observer des céréales qui se redressent, indique l’équipe d’Arvalis sur place. Si les conditions se maintiennent, les semis de fin octobre devraient atteindre le stade épi 1 cm entre le 5 et le 15 mars, à des dates normales, voire quelques jours en avance, du fait des conditions poussantes actuelles et l’absence de stress majeur. »

Apports d’engrais

Les épandages d’engrais se font, dans un contexte de prix élevés. Selon Yara, 80 % des besoins étaient couverts fin janvier. Arvalis invite à bien optimiser ses apports, et de raisonner sa stratégie de fertilisation pour valoriser chaque unité apportée.

Plein pot dans les apports azotés et soufrés !

Biensur en modulant avec @beApi_Coop



@Agri79Info pic.twitter.com/5fKxdh41co — Samuel Merceron (@SamuelMerceron1) March 2, 2022

Mais la pluie se fait néanmoins attendre.

#MondayMotivation Dernier apport minéral sur colza,on espère un peu de pic.twitter.com/GRVMdR6lfG — Carriere thierry (@farmer815) February 28, 2022

Préparation des terres

L’heure est également à la préparation des parcelles, en prévisions des semis de printemps.

Retour aux #champs! Préparation des terres pour les semis d’#orges de printemps brassicoles avec le #JohnDeere 8320 et le #Vaderstad Rexius Twin #DamsDeereFarm #FrAgTw 17ème année dans ce tracteur! pic.twitter.com/mxGaoJVC6P — Damien Menuel (@DamsDeere) March 4, 2022

Dans des conditions idéales.

Ça faisait longtemps qu'on avait pas des conditions comme ça au printemps pic.twitter.com/89kTFcznqf — Thomas (@toto_bricolo) March 3, 2022

Ou bien encore un peu justes pour aller en profondeur.

Reprise des terres pour les cultures de printemps ! Le sol est encore juste pour être travaillé en profondeur. En puisaye il faut être patient. Début des semis dans une semaine #fragtw #agriculture #orge pic.twitter.com/lsSZOwdr6c — VEAULIN brice (@Veaulin1) March 3, 2022

36 % de l’orge de printemps semé

Selon Céré’Obs, 36 % des parcelles prévues en orge de printemps étaient semées le 28 février, dont 22 % ont levé.

Pendant que certains profitaient du Salon international de l’agriculture, d’autres pensaient déjà à l’édition 2023.

Coucou les @Fragritwittos, pas de #TweetApero pour moi, mais je participe à celui de l'année prochaine en semant mon #OrgeBrassicole pour les prochaines bières #FrAgTwSIA2022 pic.twitter.com/5lQy0DUPYZ — Alexis Leherle (@AlexisLeherle) March 1, 2022