L’état des céréales se dégrade à nouveau cette semaine comme le confirme FranceAgriMer dans son dernier rapport Céré’Obs concernant la semaine du 10 au 16 mai 2022.

Conséquence de la sécheresse actuelle, les conditions de culture « bonnes à très bonnes » ont diminué, passant en une semaine de 82 % à 73 % (79 % en 2021) pour le blé tendre.

Les parcelles en terres superficielles sont les plus touchées.

Quand cela est possible, certains exploitants optent pour l’irrigation.

L'irrigation va permettre de sauver quelques parcelles on ne peut pas passer partout mais où on est passé et on repasse ça reste beau 2 eme passages blé pic.twitter.com/I5kIN9hcCW