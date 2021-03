Les semis d’orge de printemps prennent de l’avance

Au 1er mars 2021, les conditions météo se montraient favorables aux céréales d’automne : l’état du blé tendre comme de l’orge d’hiver gagnait un point sur une semaine. 88 % des blés et 84 % des orges étaient ainsi jugés en conditions « bonnes, voire très bonnes » par l’observatoire Céré’Obs de FranceAgriMer, publié le 5 mars 2021. Les températures douces ne plaisent d’ailleurs pas qu’aux céréales…

D’après le bulletin, le stade de l’épi à 1 cm était atteint pour 4 % des blés tendres, 5 % des orges d’hiver et 27 % des blés durs. 3 % des surfaces de blés durs attendaient toujours d’être semées.

Les travaux de fertilisation se sont par ailleurs poursuivis dans les céréales. Vite, avant les pluies efficaces !

Ça pousse dans la plaine ! On se dépêche de réaliser le 2ème apport avant une pluie efficace semaine prochain pic.twitter.com/3olHUEFuaO

La moitié des surfaces d’orge de printemps étaient semées, avec 18 jours d’avance comparativement à l’an passé, à date, et 11 jours d’avance sur la moyenne des cinq dernières années. C’est qu’il y a de bonnes bières à la clé !

Plusieurs bulletins de santé du végétal signalent la présence de méligèthes dans les parcelles de colza. « Le risque est faible à modéré pour les colzas vigoureux et/ou avec l’apparition des premières fleurs, et modéré à fort pour les colzas stressés ou en retard de développement », indique par exemple celui du Poitou-Charentes.

Des vols massifs de charançons de la tige du colza sont également rapportés dans plusieurs régions. « La colonisation des parcelles a débuté depuis 8-10 jours environ. Si aucune intervention n’a été réalisée, le risque est fort dans les parcelles dont la reprise est engagée (stade C2) », prévient le bulletin de l’Alsace. Prudence requise.

D’autres insectes se plaisent aussi à hiverner dans les cannes de maïs non broyées.

Retour sur une parcelle qui présentait des dégâts de #pyrales et de #sesamies avant récolte.



Sans surprise, dans les cannes non broyées, on retrouve nos deux protagonistes en hivernage



Le froid a fait un peu de nettoyage mais il en reste des dodues encore https://t.co/YspIqh5Esb pic.twitter.com/2wJvy9u3XV