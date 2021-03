Les semis d’orge de printemps ont commencé

La météo aura décidément été très changeante en ce mois de février. On aura tout vu : de la neige, du gel, et un redoux exceptionnel ces derniers jours.

Un temps favorable aux céréales : l’observatoire Céré’Obs de FranceAgriMer, publié le 26 février 2021, jugeait l’état des cultures au 22 février « bon, voire très bon » à 87 % pour le blé tendre, 83 % pour l’orge d’hiver et 88 % pour le blé dur, soit environ 20 points supplémentaires par rapport à l’année dernière à la même période.

Si la douceur est bénéfique aux cultures, elle l’est aussi aux adventices :

Certaines parcelles se remettent cependant difficilement des gelées, comme le colza :

Un peu plus d'une semaine après les gelées, on fait le point sur les cultures au @grceta : les blés et les orges de printemps semées à l'automne repartent doucement, plus compliqué pour certains colzas pic.twitter.com/is16hWW3s6