Selon le dernier rapport Céré’Obs de FranceAgriMer publié le 8 octobre 2021, les semis d’orge d’hiver sont passés de 2 % à 9 % (5 % en 2020) du 28 septembre au 4 octobre 2021.

C’est la Lorraine qui arrive largement en tête avec 74 % des surfaces implantées tandis que l’écrasante majorité des autres régions n’a pas commencé les semis, ou très peu :

début des semis d’ #orge d’hiver pour l’alimentation animale en #semencescertifiées avec une nouvelle variété plus tolérant aux maladies et aux insectes pour #produireplusetmieux avec moins le choix et l’ #innovation variétale est essentiel @agilemc2 @coopEMC2 pic.twitter.com/kjOABxEVoz

Les semis de blé tendre d’hiver avaient, quant à eux, évolué de 1 % à 4 % (5 % en 2020) au 4 octobre. Là encore, la Lorraine est la zone la plus avancée avec 40 % des surfaces concernées suivie de loin par des régions comme la Champagne-Ardenne (8 %) et la Bourgogne-France-Comté (5 %)…

Les conditions climatiques qui ont retardé les récoltes font que nombre d’agriculteurs sont encore dans les préparations des semis.

Certains en profitent pour évaluer la qualité germinative de leurs semences de ferme.

FranceAgriMer estime que le stade de l’humidité du grain à 50 % a évolué de 91 % à 95 % (97 % en 2020) pour les maïs entre le 27 septembre et le 1er octobre 2012.

« La date médiane de ce stade présente un retard de 10 jours sur la moyenne de 5 ans et de 12 jours sur celle de l’année dernière », complète FranceAgriMer.

La récolte de maïs atteint 7 % de la sole, contre 2 % la semaine dernière et 47 % en 2020.

Ainsi, beaucoup de parcelles ne sont pas récoltées le maïs étant encore trop humide.

Dans les zones où les foreurs sévissent, certains broient les cannes de maïs juste après la moisson.

On prépare la luttes contre pyrales et sésamies 2022 dès la récolte du maïs.



Broyage avant que les foreurs ne descendent dans les cannes et faciliter le travail des mouettes et goélands pic.twitter.com/KSp0ApDeu5