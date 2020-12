Les semis de blé dur en avance de 10 jours

Bonne levée des céréales

Le 30 novembre 2020, selon l’observatoire Céré’Obs de FranceAgriMer, tous les semis de blé tendre étaient désormais terminés, et levés dans l’ensemble (95 %). Le stade début de tallage était atteint par 35 % des parcelles.

Les chantiers de semis du blé dur étaient aussi bientôt terminés, à 91 %, avec une avance de 10 jours par rapport à la moyenne des cinq dernières années, et de 61 jours par rapport à 2019, estime FranceAgriMer. Les conditions de cultures de la céréale sont excellentes (98 % des parcelles en état jugé bon à très bon). De quoi se réjouir.

Pucerons et limaces à surveiller

Côté ravageurs, plusieurs régions sont toujours en risque fort vis-à-vis du puceron, comme la Bretagne, ou l’Île de France, dont le bulletin de santé du végétal (BSV) indique que le ravageur est à surveiller « plus particulièrement en parcelles abritées, au voisinage des repousses de céréales récemment travaillées. »

Le BSV de la région Centre-Val de Loire invite, durant l’hiver, à continuer la surveillance « dès les remontées de températures, et tant qu’un froid prolongé ne s’installe pas ».

Des dégâts plus ou moins importants de limaces sont signalés dans plusieurs régions, comme dans les Pays de la Loire, où la vigilance est de mise « sur les parcelles de moins de trois feuilles, principalement en sols argileux et avec précédent colza. » Les semis tardifs où le sol est humide sont les plus vulnérables.

Les labours d’hiver sont en cours, avec un peu de compagnie :

Attention aux interventions sur sols humides

Désherbage de post-levée du colza

Dans le colza, les herbicides de post-levée sont appliqués pour gérer les graminées. Arvalis, conseille d’intervenir sur sol froid (température inférieure à 10 °C) pour gagner en persistance d’action. « C’est généralement possible à partir de la première quinzaine de novembre jusqu’à fin hiver, note l’institut. La diffusion dans le sol auprès des racines est facilitée par l’humidité et la pluie. »

« Sur gros colzas (> 1,7 kg/m²), les applications après les premières gelées significatives peuvent limiter l’effet « parapluie ». Une couverture totale ou quasi-totale par le colza est parfois la cause de perte d’efficacité racinaire, ajoute Arvalis. Les applications trop tardives en cas de forte pression et de stades de graminées trop avancés peuvent perdre en efficacité. »

