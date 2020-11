pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Vers la fin des semis de céréales à paille

Le 9 novembre 2020, 88 % du blé tendre et 94 % de l’orge d’hiver étaient semés, selon l’observatoire Céré’Obs de FranceAgriMer publié le 13 novembre 2020. De nombreuses parcelles étaient levées (66 % pour le blé, 81 % pour l’orge). Et côté blé dur, 53 % des parcelles étaient semées.

Reprise des terres derrière betteraves en vue des semis d’orge d’automne, du bon boulot pour un 11 novembre pic.twitter.com/Wu5DOamsjq — Morant Olivier (@OlivierMorant) November 11, 2020

Les températures douces observées récemment ont été favorables aux vols des pucerons, qui sont signalés dans des parcelles ou repousses de céréales de plusieurs régions, comme en Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne ou Hauts-de-France.

#pucerons observés secteur Amiens... Cette année il faut être particulièrement vigilant sur ce parasite. Il arrive un peu plus tard que d'habitude mais son potentiel de dégât reste très important #biovigilance @monde_agricole @DufosseFrdric3 @luc80v @ja_somme https://t.co/iFl8GiL9c1 — noriap (@noriapcoop) November 9, 2020

10 % de plantes infestées ou 10 jours de présence. Seuil indicatif de risque puceron

Les bulletins de santé du végétal (BSV) rappellent que le seuil indicateur de risque est de 10 % de plantes infestées ou bien une présence de pucerons constatée pendant 10 jours consécutifs. Le réseau de surveillance des BSV indique de plus que « protéger une parcelle contre les pucerons n’est efficace que si des individus sont déjà présents sur les plantes. Aucune efficacité n’est à attendre d’une intervention appliquée en préventif. De plus, des applications répétées “inutilement” peuvent engendrer une pression de sélection de pucerons résistants. La décision d’une intervention doit donc reposer sur des observations aux champs. »

En agriculture biologique cependant, on préfère prévenir que guérir.

Photo pas courantes chez nous, aujourd'hui je sort le pulve pour lutter en préventif contre les pucerons, semer tôt permet de gérer les adventices en mécanique avant l'hiver mais amène d'autres problèmes. #blemeunierbio2021 pic.twitter.com/JRk5FtoudB — Mickaël Joubier (@JoubierMicka) November 12, 2020

Et pendant ce temps, d’autres ravageurs s’en donnent à cœur joie.

Va falloir semer le blé plus profond qu’un bec d’étourneau comme tout les ans ici pic.twitter.com/AAdQLPZ4D5 — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) November 10, 2020

Période sensible aux larves d’altises pour le colza

Si la fin du risque sur le colza est atteinte pour les altises adultes, des signalements de larves sont rapportés dans de nombreuses régions.

j'avoue il faut des bons yeux , mais , elles sont biens présentes dans les parcelles de colza et on connaît les dégâts .

#Larve de grosse altise, stade L1 alors GO !!! @ServtecPvNORIA @noriapcoop @ReneePREVOST80 @seinemaritime @Agri_Normandie pic.twitter.com/NYZWbUyHfw — Pierre (@DelamareNoriap) November 9, 2020

« Dans un contexte d’implantation difficile et de levées parfois très tardives (fin septembre début octobre), on constate sur le terrain des colzas peu développés avec des biomasses inférieures à 200 g/m² voire 100 g/m². Ces situations sont les plus à risque vis-à-vis des dégâts de ravageurs », rappellent les BSV.

Clap de fin pour la récolte du maïs grain

Selon Céré’Obs, 98 % des parcelles de maïs grain étaient récoltées, la région la moins avancée étant la Bretagne, avec 91 % de la moisson effectuée. Si les rendements sont « confinés », les ravageurs, eux, ne l’étaient pas.