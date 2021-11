La moisson du maïs continue, passant de 54 à 73 % entre le 26 octobre et le 1er novembre 2021, selon la dernière mise à jour de l’observatoire Céré’Obs publiée par FranceAgriMer le 5 novembre 2011. L’année dernière à cette même période, 93 % des maïs étaient récoltés. Le retard est de 11 jours par rapport à la moyenne quinquennale et de 18 jours par rapport à l’année dernière.

Les risques de ruptures de livraison de gaz et la hausse des coûts de séchage, en lien avec la flambée du prix du gaz, ont marqué les esprits ces dernières semaines, l’Association générale des producteurs de maïs appelant l’ensemble des acteurs à la solidarité.

Les récoltes de sorgho prennent le relais de celles du maïs dans certaines exploitations.

On sent la fin de moisson, journée bien rempli. Récolte des 160 maïs grain (variété, biostim) de @bigard_q puis changement et récolte des sorgho grain avant les pluies même si pas sec. Bon c'est pas exceptionnel pi dur à régler la machine. Et fini par du chia. Apéro maintenantpic.twitter.com/m3KQAPVStP