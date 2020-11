Le 2 novembre 2020, 76 % du blé tendre était semé en France, et 87 % de l’orge d’hiver. La pluie s’est invitée, et a gêné les chantiers dans certaines régions.

Le 2 novembre, 76 % des blés tendres étaient semés, et 48 % levés, indique l’observatoire Céré’Obs de FranceAgriMer publié le 6 novembre 2020. Les chantiers de semis étaient presque achevés en Lorraine (97 %) et Bourgogne Franche-Comté (93 %), tandis qu’il restait encore près de deux-tiers à effectuer en Bretagne, Aquitaine et Midi-Pyrénées.