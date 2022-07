Tour de plaine

La moisson des céréales bat son plein

Au 4 juillet 2022, les récoltes d’orges d’hiver en France sont avancées à hauteur de 83 %, selon Céré’Obs. © Cédric Faimali/GFA

Les récoltes d’orge d’hiver et de blé dur ont significativement progressé sur la semaine du 28 juin au 4 juillet 2022, selon le dernier rapport Céré’Obs. Celles du blé tendre et de l’orge de printemps avancent plus timidement, mais sur des dates toujours précoces par rapport à la moyenne.