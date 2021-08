La moisson s’est poursuivie tant bien que mal, dans la semaine du 27 juillet au 2 août, toujours entrecoupée d’épisodes pluvieux.

La récolte de l’orge d’hiver était achevée, le 2 août, 2021 avec 12 jours de retard sur la moyenne des cinq dernières années, annonce FranceAgriMer.

En moyenne, 66 % du blé tendre était récolté au 2 août. Les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne étaient les régions les moins avancées, avec un tiers de la surface en blé tendre rentrée.

Le retard s’accumule : selon FranceAgriMer, la récolte du blé tendre présente 11 jours de retard sur la moyenne des cinq dernières années, et 14 jours sur l’an passé.

Moisson ou mousson ? Difficile à dire…

On va finir par dire : #mousson21 @usaa_02 pic.twitter.com/3IPeHtp3uS

Par ailleurs, 98 % de la surface en blé dur était moissonnée, avec un retard de 6 jours sur la moyenne des cinq dernières années, selon Céré’Obs.

Selon le bulletin Céré’Obs, la récolte de l’orge de printemps a progressé de 39 % à 68 % dans la semaine du 27 juillet au 2 août 2021. FranceAgriMer estime le retard à 7 jours comparativement aux cinq dernières années.

Le gradient entre les régions plus au sud et le nord-est est visible. Dans les Hauts de France, 40 % de l’orge de printemps était récolté le 2 août.

10 degrés et brouillard #moisson2021 @hautdefrance on va y croire pic.twitter.com/e3zJRA6xk2

Retour aux stands. Sûrement pour 1 semaine vu la pluie annoncée. Mémère a avalé 1000 quinteaux hier. Les blés et le triticale sont sauvés. Reste de l'orge et du colza, plus faciles à faire sécher. #onvayarriver pic.twitter.com/IP6gtPv7Hc