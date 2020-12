Des conditions de cultures nettement meilleures qu’en 2019

Selon l’observatoire Céré’Obs de FranceAgriMer, toutes les orges d’hiver étaient semées le 23 novembre 2020, et les semis de blé étaient terminés à 99 %. Il restait quelques parcelles notamment dans les Hauts-de-France, en Midi-Pyrénées et en Bretagne.

Plus que 3,5ha à semer demain et on aura fini les semis #blé2021#agriloving #FrAgTw #agribretagne pic.twitter.com/Uo8o7y6IYC