« La croissance a encore été record la semaine dernière, les maïs ont pris 1,5 à 2 feuilles en une semaine », indique le dernier bulletin de santé du végétal de Bourgogne-Franche-Comté publié le 24 mai 2022.

Même son de cloche en Occitanie : « Les sommes de température des dernières semaines ont fortement accéléré le développement de la culture, avec jusqu’à quatre feuilles supplémentaires en deux semaines. Les maïs semés à la fin de mars et au début d’avril peuvent dépasser le stade 12 feuilles. »

Selon le dernier bulletin Céré’Obs, le stade 6/8 feuilles visibles était atteint par 41 % des parcelles de maïs le 23 mai 2022. Les semis étaient presque achevés à cette date, à 99 %. Il restait 4 % de parcelles à emblaver en Aquitaine, 1 % en Poitou-Charentes, 1 % en Rhône-Alpes et 1 % en Bretagne.

Les céréales ont également encore souffert du déficit hydrique dans cette semaine. D’après les dernières notations du rapport Céré’Obs, 69 % du blé tendre est considéré en état bon à très bon, contre 73 % la semaine précédente.

10 % des parcelles en moyenne sont même en état mauvais voire très mauvais. Le blé tendre est particulièrement en mauvaises conditions en Centre-Val de Loire (28 % mauvais à très mauvais), Rhône-Alpes (22 %), Île-de-France (21 %) et Poitou-Charentes (21 %).

Même tendance en orge d’hiver, pour lequel 66 % des parcelles sont considérées en conditions bonnes à très bonnes (–5 points sur une semaine), 67 % pour le blé dur (–6 points) et 61 % pour l’orge de printemps (–8 points).

L’irrigation bat son plein là où elle est possible. Elle met parfois un peu de poésie dans les parcelles.

Le 23 mai, 92 % du blé tendre était épié. C’est significativement plus que l’an dernier, à date : 44 % des parcelles seulement avaient atteint l’épiaison.

Les quelques récentes pluies ont été bénéfiques pour le remplissage des grains.

Par ailleurs, des signalements de pucerons des épis sont rapportés. Selon les bulletins de santé des végétaux, le risque est considéré comme faible dans certaines régions, comme en Lorraine. Selon le BSV des Hauts-de-France, « la surveillance démarre au stade “floraison” et il faudra être vigilant si des températures supérieures à 25°C persistent plusieurs jours. »

Pour rappel, le seuil indicatif de risque, du stade « floraison » au stade « grain laiteux », est plus d’un épi sur deux colonisé par au moins 1 puceron. « L’analyse de risque doit se faire à la parcelle ; ponctuellement, les populations de pucerons peuvent être élevées, mais c’est également la période où les insectes auxiliaires sont les plus actifs », conseille l’équipe du BSV de la Nouvelle-Aquitaine.

Céré’Obs rapporte par ailleurs que 100 % des parcelles d’orge d’hiver ont atteint le stade de l’épiaison le 23 mai.

Les paris sur les dates des moissons sont ouverts.

Mais allons à la question essentielle des RS : qd débute la #Moisson2022 des #orge de @BrasseursFrance ?

Encore 10j pour ne plus voir de vert

Ajout de 8j pour descendre à 14% et qq jours pour ne plus avoir de grains immatures.

Début plaine de Dijon 16/17 et alluvions 20/21

6/8 pic.twitter.com/9k9p8CW9MJ