La Collective du bioéthanol (1) plaide pour que la vente de véhicules hybrides rechargeables, qui peuvent rouler avec du biocarburant issu de matières premières agricoles, reste possible à l’échelle de l’Union européenne au-delà de 2035.

Interdiction en discussion

Le Parlement européen a en effet voté le 8 juin 2022 la baisse de 100 % des émissions de CO 2 (dioxyde de carbone) des véhicules légers à l’horizon de 2035. « Si cette orientation était retenue à l’issue du parcours législatif de ce règlement européen, elle interdirait de fait la vente des véhicules thermiques neufs à compter de cette date », soulignent les acteurs du bioéthanol français, dans un communiqué du 10 juin 2022. Les véhicules hybrides seraient concernés par cette mesure.

Bilan CO 2 « au moins aussi vertueux » que le tout-électrique

Or selon la Collective du bioéthanol, les véhicules hybrides rechargeables présentent « un bilan CO 2 en analyse de cycle de vie au moins aussi vertueux que le tout-électrique, lorsqu’ils sont utilisés avec du Superéthanol-E85 » (2), même en France où le mix énergétique est très décarboné. La Collective s’appuie sur un rapport comparatif de l’IFPEN (3) utilisant la méthode d’analyse du cycle de vie (ACV).

Ainsi, les acteurs estiment que « l’interdiction totale des véhicules à moteur thermique, y compris les hybrides apparaît donc injustifiée et incompréhensible, tant au regard du changement climatique que de l’intérêt des citoyens ».

« Laisser aux citoyens la liberté de choisir »

Un conseil environnemental de l’Union européenne est prévu le 28 juin 2022. Les acteurs du bioéthanol appellent les États membres à « faire valoir le principe de neutralité technologique » via deux alternatives :

En « mesurant le bilan CO 2 complet des véhicules (méthode d’analyse du cycle de vie) » ;

complet des véhicules (méthode d’analyse du cycle de vie) » ; Ou directement en « autorisant la vente des hybrides rechargeables utilisant des carburants très décarbonés au-delà de 2035 ».

Hybride roulant au E85 ou électrique : la Collective du bioéthanol estime qu’il s’agit de « laisser aux citoyens français et européens la liberté de choisir, entre deux solutions tout aussi pertinentes, celle qui sera la plus adaptée à leurs usages et à leurs moyens pour répondre durablement au défi climatique ».