Bérangère Abba, secrétaire d’État en charge de la Biodiversité, présentait le 15 mars 2022 le premier volet de la stratégie nationale biodiversité 2030, visant à enrayer le déclin de la biodiversité. Cette stratégie « constitue l’engagement de la France vis-à-vis du cadre mondial pour la biodiversité qui se négociera lors de la Cop 15 en Chine cette année. […] Elle sera amendée au lendemain de cet événement, qui se déroulera, si tout se passe bien, fin août début septembre », a-t-elle indiqué.

Obtenu dans le cadre des négociations du plan de loi de finance 2022, un fonds d’amorçage de 5 millions d’euros est débloqué pour lancer dès 2022 des « actions concrètes », s’est félicité Bérangère Abba, qui les a dévoilées :

Un plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (1) ;

Des opérations de restauration des continuités écologiques les plus dégradées ;

La préservation des zones humides avec l’adoption du 4e plan national ;

La réhabilitation de 55 décharges littorales menacées par l’érosion côtière d’ici 2030 ;

La mobilisation et le soutien à la jeunesse avec le déploiement d’aires éducatives et de services civiques dans les domaines de la nature.

1,5 million d’euros pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes

Plus tôt dans la journée, à l’occasion d’un déplacement dans la Marne, Bérangère Abba a introduit le plan national d’action pour prévenir l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Prévu sur la période 2022-2030 et décliné en 19 fiches action, ce plan s’articule autour de quatre domaines d’intervention prioritaires :

Communiquer, sensibiliser et former, notamment les particuliers, les structures détentrices d’espèces exotiques envahissantes et les acteurs techniques ;

Élaborer des guides d’informations pratiques sur les enjeux des espèces exotiques envahissantes et les conduites à tenir ;

Consolider le cadre réglementaire de ces espèces, « afin de gagner en cohérence et en efficacité de l'action » ;

de ces espèces, « afin de gagner en cohérence et en efficacité de l’action » ; Renforcer les « moyens administratifs et judiciaires pour s’assurer de la bonne application des dispositions législatives et réglementaires ».

Bérangère Abba a également annoncé la mise en place d’un programme de 500 opérations d’éradication ou de gestion « coup de poing », échelonnées entre 2022 et 2025. En effet, l’objectif est de réagir rapidement face à l’installation de ces espèces.

1,5 million d’euros du fonds d’amorçage y sera dédié. Cette enveloppe supplémentaire sera « mobilisable [dès cette année] par tous les porteurs de projets pour une première série d’opérations. […] Nous disposons d’une expertise française dans ce domaine. Il fallait des moyens financiers et humains » a-t-elle expliqué. « Les Agences de l’eau, pour leur part, apportent plus d’un million d’euros par an à cette lutte », précise le communiqué du ministère.

