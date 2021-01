La nouvelle plateforme logistique enfin opérationnelle

Les premiers légumes ont été livrés le 28 décembre 2020 dans la nouvelle station de Vilar Gren : les potimarrons, puis viendront les artichauts, les brocolis, les salades…

« La station entre progressivement en fonctionnement au fil de l’arrivée des récoltes. Nous espérons être 100 % opérationnels au printemps » avance Marc Keranguéven, le président de la Sica Saint-Pol-de-Léon à l’occasion d’une journée de visite pour la presse le 19 janvier 2021 sur le site.

80 % des volumes de légumes sur un site

À terme, la plateforme centralisera la réception, la préparation et l’expédition de 80 % des volumes de légumes frais de la coopérative (237 000 t de légumes) jusqu’ici réalisées par 15 stations réparties sur l’ensemble du territoire du nord du Finistère qui s’étend de Plougonvelin à Lanmeur.

Quatre stations, celles les plus près de Saint-Pol-de-Léon vont fermer, les 8 plus éloignées deviendront des points de collecte avant le transfert des légumes vers Vilar Gren, les autres gardent leur fonctionnement.

Un outil logistique performant

Éloigné des centres de consommation plus à l’est, la centralisation de l’offre au travers d’un outil logistique performant est devenue une nécessité pour rester compétitif par rapport aux principaux concurrents qui, quant à eux, sont sur un corridor européen (de l’Espagne au nord de l’Europe).

« Il va nous permettre d’économiser 30 % de nos coûts logistiques avec –47 % de camions en moins sur les routes et une diminution de 20 % d’émissions de CO2 », détaille le président de la Sica. Certifications, agréage des lots (contrôle de la conformité) sont réalisés par un organisme extérieur, traçabilité… La nouvelle construction permet de répondre aux attentes des clients.

Pour optimiser les livraisons, les producteurs devront déclarer 24 heures à l’avance les produits livrés, leur quantité et l’heure et à l’avenir l’objectif est d’arriver à J–2 ou J–3. La massification des volumes est un grand plus pour les acheteurs qui vont optimiser leur travail. Un tiers de la surface leur est réservé avec possibilité d’expédier 24 heures/24 et 7 jours/7 avec une zone de nuit.

L’investissement représente près de 50 millions d’euros.

10 ans de procédure juridique

Le nouvel ouvrage s’étend sur 18 ha dont 7 ha de bâtiments. 18 mois auront suffi à faire sortir de terre les 3 500 t de charpentes métalliques. Mais il aura fallu près de 10 ans pour faire aboutir le projet après de nombreux recours sur le permis de construire et le plan local d’urbanisme. Tous les recours sont épuisés depuis septembre dernier.

« Cet outil renforce les valeurs de solidarité et d’équité qui font l’esprit de la Sica », conclut le président de la coopérative qui compte 800 adhérents. Le regroupement va permettre à tous les producteurs d’accéder à l’ensemble des possibilités de diversification et de conditionnement de la gamme de 47 légumes. Il offre des perspectives pour les jeunes. »

> À lire aussi : Recours locaux, feu vert pour la plateforme de la Sica à Saint-Pol-de-Léon (08/10/2018)