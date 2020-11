Près de 80 % des personnes qui ont répondu à notre sondage pensent semer cette année autant ou plus de blé tendre qu’en 2019.

Les semis d’automne ont démarré il y a déjà quelques semaines et le blé tendre semble conserver les faveurs des agriculteurs. En effet, seulement 22 % des votants pensent à réduire les surfaces semées en blé tendre par rapport à l’an passé, 36 % songent à en semer autant qu’en 2019 et 42 % prévoient d’en semer plus. Retrouvez les résultats détaillés du sondage. 281 personnes ont répondu à ce sondage réalisé du vendredi 9 octobre au jeudi 29 octobre 2020.

