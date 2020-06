L’UFS rappelle la différence entre COV et brevet.

La création variétale résulte de recherches longues et coûteuses qui justifient une protection de la propriété intellectuelle, au même titre que d’autres créations. La protection de la création variétale repose sur deux systèmes différents : le Certificat d’obtention végétale appliqué par 94 États situés en Europe, Amérique, Afrique et en Asie pour protéger l’activité de sélectionneur tout en garantissant le libre accès à la ressource génétique et le Brevet sur les espèces végétales mis en place dans d’autres pays, notamment les États-Unis.

L’Europe n’a pas souhaité reprendre le système de brevet pour les variétés végétales. Par contre, depuis les années 1990, il est possible de breveter une invention biotechnologique. En conséquence les végétaux issus de ces inventions technologiques sont souvent protégés par le droit du brevet obtenu.

Toutefois afin de ne pas interférer avec la protection par COV, seule reconnue pour les variétés végétales, certaines exclusions ont été intégrées dans le droit des brevets et notamment les procédés dits essentiellement biologiques, c’est-à-dire des procédés intégralement liés à des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

La brevetabilité de ces végétaux, issus de procédés essentiellement biologiques, est un sujet complexe depuis de nombreuses années pour les instances Européennes puisque ceux-ci n’ont pas été explicitement exclus de la brevetabilité dans la Directive 98/44/CE relative à la protection des inventions biotechnologiques, ni, jusqu’à récemment, dans la Convention sur le brevet européen (CBE).