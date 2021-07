L’Association francophone pour les prairies et les fourrages (AFPF), en concertation avec l’Union française des semenciers (UFS), vient de créer des listes recommandées des meilleures variétés fourragères.

Semae soutient cette démarche qui « présente un réel intérêt pour toute la filière et s’inscrit pleinement dans sa politique de promotion du progrès génétique et de son intérêt pour les éleveurs français ». L’AFPF sera, quant à elle, « le garant d’une indépendance et d’une expertise technique ».

Diversité variétale

« Depuis de nombreuses années, les plantes fourragères bénéficient d’un travail d’amélioration remarquable qui offre aux éleveurs une large gamme de variétés plus productives, avec un meilleur étalement de la production et de la qualité alimentaire ainsi qu’un renforcement des résistances aux maladies. La diversité des variétés permet également de répondre aux différentes conditions pédoclimatiques rencontrées et d’adapter la production d’herbe aux besoins variés des exploitations d’élevage. Les listes recommandées mettent en avant ces progrès constants et tangibles en permettant à l’utilisateur d’y accéder de manière immédiate et simple, » indiquent l’AFPF, l’UFS et Semae dans un communiqué commun datant du 6 juillet 2021.

Deux listes

Deux listes distinctes sont proposées :

une liste des meilleures variétés pour une utilisation en fauche

et une liste des meilleures variétés pour une utilisation au pâturage.

Elles sont réalisées à partir des notes officielles obtenues lors du processus d’inscription et d’une méthodologie élaborée par des spécialistes d’Arvalis, de l’Idele, de l’Inrae, de Semae et de semenciers. Ces dernières concernent aussi bien des graminées (dactyle, fétuque élevée, ray-grass anglais, hybride, d’Italie…) que des légumineuses (luzerne, trèfle violet) afin de guider le choix des utilisateurs tout au long de l’élaboration de leur stratégie fourragère.

La présence d’une variété sur une ou deux des listes recommandées se matérialisera dans les prochains jours sur le site : www.herbe-book.org.