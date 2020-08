pour vous connecter et poursuivre la lecture

La proportion de maïs grain en conditions bonnes et très bonnes a diminué de 65 % à 62 % dans la semaine du 11 au 17 août 2020, d’après le bulletin Céré’Obs de FranceAgriMer. Le stade humidité du grain a évolué de 5 % à 17 %.

Forte dégradation

La situation était fortement dégradée en Bourgogne Franche-Comté, à 35 % seulement de maïs en conditions bonnes à très bonnes, et 35 % en conditions mauvaises à très mauvaises (contre 31 % la semaine précédente). En Aquitaine, moins de la moitié des parcelles étaient en bonnes conditions (48 %) et 19 % étaient en mauvais voire très mauvais état. Le pourcentage était encore plus élevé en Centre Val-de-Loire, à 22 %.

En Poitou-Charentes, l’état du maïs était globalement meilleur, avec 79 % des parcelles en conditions bonnes à très bonnes, suivi par la Bretagne à 75 %. Si la situation restait favorable en Rhône-Alpes, l’état du maïs se détériorait légèrement, à 74 %, en recul de 2 points sur une semaine.

Même constat en Champagne-Ardenne : FranceAgriMer notait une perte de 4 points sur l’état du maïs comparé à la semaine d’avant, mais il restait correct avec 72 % des parcelles en conditions bonnes à très bonnes.