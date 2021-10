Le 30 septembre 2021, le mouvement Pour une Agriculture du Vivant et l’association Fermes d’Avenir ont annoncé la sortie d’un catalogue de recensement de formations en agroécologie, en libre accès en ligne. 85 formations y sont déjà référencées : un moteur de recherche permet également de faire une sélection sur la base de plusieurs critères (type de culture, coût, localisation, durée…).

Cet annuaire s’inscrit « dans la continuité du lancement en mai dernier de la plateforme affectée à la transition agroécologique développée par Pour une Agriculture Du Vivant permettant l’accès à l’indice de régénération », indique le communiqué de presse des deux associations. Son ambition : « accompagner le déploiement des pratiques agroécologiques ».

> À lire aussi : L’indice de régénération plaidé pour donner accès à l’écorégime (08/07/21)

Des formations en présenciel et à distance

Pour les deux associations, ce catalogue facilitera la mise en avant des formations, ainsi que leur recherche pour les agriculteurs, techniciens et conseillers. Grâce à des formules disponibles en présenciel et à distance, cette initiative répond, selon elles, aux enjeux d’accessibilité à tous et au besoin de mise en pratique des connaissances acquises sur le terrain.

« L’annuaire des formations sera très prochainement complété d’un recensement de vidéos sélectionnées par un collectif d’experts pour leur pertinence agroécologique », précise le communiqué.