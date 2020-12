La Coordination rurale dénonce « le désengagement de l’État »

« Alors que la DGAL (direction générale de l’alimentation, NDLR) rappelle que la surveillance biologique sur le territoire doit garder une place prépondérante dans Ecophyto, elle indique que l’épidémiosurveillance sera désormais entre les mains du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (Cnopsav) », indique la Coordination rurale dans un communiqué paru le 23 décembre 2020. Et d’ajouter que le Cnopsav « n’a jamais le temps de traiter ce sujet ».

Du plomb dans l’aile pour les BSV

Selon le syndicat agricole, « alors que les bulletins de santé végétale (BSV) avaient déjà pris du plomb dans l’aile, ils ne seront maintenus que pour les couples « organismes nuisibles/cultures » à fort potentiel Ecophyto. Autrement dit, s’il n’y a pas de baisse de traitement possible, les agriculteurs n’auront plus aucune information ! »

Perte de 400 000 euros cette année

« La méthode a déjà fait ses preuves : il s’agit dans un premier temps de faire dysfonctionner le système en supprimant des financements pour justifier petit à petit la suppression totale, partielle ou le remplacement du dispositif », anticipe la Coordination rurale qui donne quelques chiffres.

« Après avoir perdu 2 millions d’euros à son budget, la surveillance biologique sur le territoire perd cette année 400 000 € », ajoute le syndicat. Par ailleurs, « nous sommes passés de 420 000 observations en 2017 à 181 000 en 2020. Comment obtenir une surveillance fiable ? » se demande-t-il.

Et d’indiquer : « La DGAL souhaite une articulation plus forte entre la surveillance biologique du territoire et la surveillance des organismes réglementés ainsi que celle des organismes nuisibles ayant un impact sur la santé humaine. » Cette « cohérence d’action » prônée par la DGAL est pour la Coordination rurale et Audace « un désengagement de l’État faisant porter la responsabilité sur les opérateurs ».