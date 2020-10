pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans un courrier datant de début octobre et adressé au ministre de l’Agriculture, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, demande que « la France se positionne en faveur d’une réhomologation de la benfluraline au niveau européen lors du prochain Scopaff (1) d’octobre. »

En effet, alors qu’une réunion de ce comité a déjà eu lieu en mai 2020, la prochaine est prévue les 22 et 23 octobre 2020. Ce devrait être l’occasion pour les États membres de se prononcer pour ou contre la « non-réapprobation » de la benfluraline dont la période d’approbation a été fixée à février 2021.

« Désastre économique »

« Une interdiction pure et simple de la benfluraline au niveau européen viendrait à contre-pied des avis scientifiques et conduirait à une impasse technique et un désastre économique pour les producteurs légumiers des Hauts-de-France, alors que nous sommes la première région productrice d’endives en France », a considéré Xavier Bertrand.

D’ailleurs, comme il le rappelle dans son courrier, l’Association des producteurs d’endives de France (Apef) n’a trouvé pour le moment « aucune alternative viable et durable » à cet herbicide.

Si Xavier Bertrand évoque également les haricots verts, les Hauts-de-France étant la deuxième région productrice, il ne faut pas oublier que plusieurs autres espèces (comme la luzerne, le pois, la laitue, les cultures porte-graines, etc.) pourraient être aussi impactées par ce retrait.