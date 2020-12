Les objectifs de la bioéconomie pour 2021

La commission thématique interfilières (CTI) en charge de la bioéconomie s’est réunie le 20 novembre 2020. Elle s’est fixé plusieurs objectifs pour l’année à venir parmi lesquels :

Élaborer des indicateurs de performance de la bioéconomie. « Pour ce faire, la CTI va lancer une étude sur les valorisations agricoles non alimentaires et la valeur ajoutée qu’elles représentent pour les exploitations agricoles », indique FranceAgriMer. L’objectif est aussi « d’accompagner l’acceptabilité sociale de la bioéconomie » en améliorant le calcul des analyses d’impact des productions biosourcées en se penchant sur les services écosystémiques rendus.

Consolider et enrichir l'Observatoire national des ressources en biomasse (ONRB). Ce dernier a pour objectif de les identifier et de les quantifier pour évaluer les disponibilités pour de nouveaux usages. « La partie agricole et agroalimentaire de l'ONRB sera rendue accessible au public au cours du premier semestre de 2021 via la plateforme VISIOnet de FranceAgriMer », précise l'organisme.

Faire de la bioéconomie une réalité de marché

La CTI bioéconomie a été créée le 19 août 2019, dans le but de « contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d’action national sur la bioéconomie » et améliorer le système d’information sur la bioéconomie.

Selon FranceAgriMer, le ministère chargé de l’Agriculture estime que la majorité des actions du plan 2018-2020 a été réalisée, même s’il reste encore du chemin pour faire des produits de la bioéconomie une « réalité de marché ». Un plan pour 2021-2022 est en cours de construction.

