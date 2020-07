Sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, à Ashburton, dans sa ferme de près de 500 hectares, Éric Watson a battu, pour la deuxième fois consécutive, le record du meilleur rendement de blé. Le Farmer Weekly, journal néozélandais, indique en effet que sur l’une de ces parcelles son rendement était de 17,398 t/ha en 2020. Son précédent record était de 16,791 t/ha en 2017.

Eric Watson from Ashburton, New Zealand has taken the @GWR Guinness World Record for the highest wheat yield for the second consecutive time with a staggering 17.398t/ha crop.https://t.co/Z36kcJk3GI#harvest2020 #clubhectare