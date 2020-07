« C’est quand même dommage : on produit le lin ici, il part en Chine et revient ici » sous forme essentiellement de vêtements, résume Bertrand Lefèvre, liniculteur de 27 ans à Parfouru-l’Eclin (Calvados).

Derrière lui vrombit la machine qui arrache et couche sur le sol les plants aux reflets verts et jaune vif. Le lin destiné au textile n’est pas coupé, mais arraché, et il doit rester plusieurs semaines au sol avant que la fibre ne soit extraite en usine.

Mardi 21 juillet 2020, une dizaine de députés ont affiché leur soutien à la relocalisation, au moins en partie, de la filière du lin textile : ils ont porté une écharpe en lin, à la demande de la Confédération européenne du lin et du chanvre, au moment ou l’un d’eux, Xavier Batut, député de Seine-Maritime, s’apprêtait à poser une question au gouvernement en faveur du soutien à la filière. « La France assure les deux tiers de la production mondiale mais la récolte 2020 est teintée d’incertitude par la crise sanitaire », argumente Xavier Batut.

« Au moment du lancement de la campagne d’arrachage, l’arrêt des exportations a des conséquences pour les 6500 liniculteurs de France et pour toute la chaîne industrielle. Ils attendent des mesures fortes à court terme. Il conviendrait ainsi d’accompagner tout d’abord les premiers acteurs de la filière pour le financement, le stockage et l’engrangement de la paille ou de la filasse. Il faudrait ensuite soutenir les organisations professionnelles qui assurent la promotion du lin auprès du grand public, afin de relancer la consommation », demande Xavier Batut.

Le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie lui a répondu que « La filière du lin, comme toutes les filières agricoles, bénéficiera de l’accord trouvé cette nuit car cet accord historique européen permet de conforter la politique agricole commune. » Plus concrètement, il a encouragé à faire la promotion de la filière : « Nous devons également inclure la filière du lin dans le plan de relance, au même titre que les autres filières agricoles. Je prends, devant vous, l’engagement d’aider cette filière, au niveau de Bruxelles comme au niveau national. »

Dépendant de la Chine

« Avec la crise, on voit qu’on est dépendant de la Chine et d’autres. Si on relocalisait, on le serait moins », ajoute ce fils et petit-fils de liniculteur. La Coopérative linière du Nord de Caen, à laquelle il appartient avec 250 producteurs, compte 4 000 hectares de lin contre 1 350 en 2013. Au niveau national, l’interprofession affiche une hausse de 50 % de la production sur dix ans.

Le lin a en effet bonne presse : même si elle est rarement bio (à peine 1 % de la production), cette plante à fleurs bleues est plus écologique que le coton. Et de la racine à la graine, tout est utilisé (textile, papier, matériaux composites, fourrage).

Mais avec un virus qui a touché d’abord l’Asie, les liniculteurs ont été totalement privés de débouchés durant de longs mois. « Ça redémarre un petit peu », indique Marc Vandecandelaere, président de la coopérative. Mais les prix ont chuté, « presque de moitié », selon des producteurs. En bio, ils sont restés stables selon Chanvre et lin bio.

Le coup est rude mais le lin n’est qu’une production parmi d’autres pour les agriculteurs et la chute des prix fait suite à une flambée.

Cette culture, risquée car très dépendante d’une savante alternance de pluie et de soleil, peut être très rémunératrice. Depuis le Covid, « on est revenu à des prix beaucoup plus logiques », explique une cadre du secteur.

Un retour des filatures

Face à cette secousse, cinq députés LREM ont plaidé pour « relocaliser toute la filière dans les régions de production » (Normandie, Hauts de France) qui comptent « 4.000 producteurs et un millier de salariés ».

Les usines de teillage (séparation des fibres par broyage et battage) sont nombreuses en France. Celle de la coopérative caennaise emploie ainsi quarante personnes à Villons-les-Buissons. Les producteurs y ont même une boutique de vêtements en lin. Mais les filatures ont disparu de l’Hexagone depuis vingt ans. Ou presque.

Le tisseur Emmanuel Lang (groupe Velcorex) vient d’en ouvrir une à Hirsingue (Haut-Rhin), après avoir importé des machines de Hongrie. « C’est une aberration d’avoir abandonné » la filature en France, « surtout avec la transition écologique », pense son PDG Pierre Schmitt, en soulignant que le lin peut aussi remplacer des dérivés du pétrole ou isoler les logements.

L’usine traiterait 150 tonnes de lin par an (sur 150.000 produites en France) dans un premier temps, puis mille à moyen terme.

Des jeans 100 % lin et locaux

Face à la demande de produits haut de gamme, le groupe NatUp, qui vient de prendre une part majoritaire dans le tisseur de lin Lemaître-Demeestere, promet, lui, une autre filature de lin, fin 2021 à Saint-Martin-du-Tilleul (Eure). Et à Evrecy (Calvados), une usine de t-shirts en lin bio est annoncée pour l’automne. Toutefois, ces deux projets attendent encore confirmation de leurs financements.

« Je suis à 200 % pour, mais on arrivera à filer chez nous à un prix qui sera presque le double de l’Asie. Est-ce que le consommateur suivra ? », s’interroge toutefois Marc Vandecandelaere.

Emmanuel Lang promet pour l’automne des jeans en lin 100 % made in France, sans surcoût dus à la relocalisation. Selon lui, la « production intégrée », la proximité des différents métiers, compense le surcoût de la main-d’œuvre.