Il faudra faire contrôler votre pulvérisateur plus souvent

La chasse aux vieux pulvérisateurs est ouverte. En effet, les règles concernant le contrôle périodique obligatoire se durcissent avec l’obligation de faire vérifier son appareil tous les trois ans à partir du 1er janvier 2021 (décret n°2018-721 du 3 août 2018). Depuis la mise en place du contrôle obligatoire le 1er Janvier 2019, l’intervalle entre deux contrôles était de 5 ans.

Pas de modification pour la première visite

En ce qui concerne le matériel neuf, le premier contrôle à réaliser ne change pas : il doit se tenir au bout de cinq ans après la mise en service. Le contrôle obligatoire des pulvérisateurs, concerne tous les propriétaires (agriculteur, Cuma, ETA, collectivité, golf, etc) de matériel de pulvérisation soumis à la réglementation. Depuis le 1er janvier 2014, tous les pulvérisateurs en service doivent arborer la pastille verte réglementaire.

Un parc assez âgé

Cette modification de l’intervalle de vérification correspond mieux à l’âge du parc français de pulvérisateurs. Les chiffres du GIP pulvés, qui réalise les contrôles techniques, indiquent que les pulvérisateurs français utilisés sur les exploitations céréalières et en polyculture-élevage sont relativement âgés, avec une moyenne de 9,4 ans pour l’ensemble et de 9,1 ans pour les traînés et automoteurs. Seules les exploitations de plus de 300 ha disposent d’un parc assez récent, avec une moyenne d’âge de 6,4 ans.

Un relâchement constaté

Les agriculteurs se sont bien mobilisés les premières années, poussés par l’exigence d’un contrôle technique dans la grille de conditionnalité, mais l’élan semble s’essouffler. Il suffit de regarder le nombre d’appareils présentés pour un nouvel examen, les premiers contrôles étant arrivés en fin de validité (surtout ceux réalisés en 2010).

Sur 32 667 appareils vérifiés en 2009-2010, seuls 13 320 (40,8 %) ont été présentés à nouveau. La tendance se confirme pour les années suivantes. Pourtant, le gros coup de frein sur les investissements en 2016 a contribué à augmenter l’âge moyen du parc. Le GIP Pulvés note aussi un retard qui augmente pour la première présentation des appareils vendus en 2012-2013.