La collecte des plastiques usagés rattrape son retard

«Notre souci actuel est davantage lié à la récession économique qui pèse en aval sur l’activité de recyclage», estime Pierre de Lépinau, directeur d’Adivalor. © C.Faimali

La collecte des emballages et plastiques usagés agricoles, qui a baissé de 80 % en avril et 50 % en mai 2020, est revenue à la normale dès juin, assure Adivalor. Le second confinement n’a pas d’impact, et le retard est en passe d’être rattrapé.