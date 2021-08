Dans un communiqué de presse diffusé le 27 août 2021, la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) chiffre à 8 % la baisse de la teneur en sucre des betteraves françaises en 2021 par rapport à la moyenne de 2015 à 2019.

Manque de soleil

En cause, le déficit d’ensoleillement qui n’a « pas permis un développement optimal de la racine et de la concentration en sucre jusqu’à présent. Le manque de soleil a été d’environ 36 % en juillet et 34 % en août soit un déficit de 10 jours de soleil ! », note la CGB.

À cela s’ajoutent la présence de cercosporiose, les dégâts liés au gel, les quelques situations de jaunisse dans le sud de Paris qui ont limité le développement des racines. « Cette situation contraste avec la présence d’un bouquet foliaire nettement plus important que la normale », explique le syndicat betteravier.

Débuts de campagne tardifs

« Si le sucre n’est pas encore là, l’usine à “photosynthèse” est en place pour permettre la poursuite de la croissance du pivot et la concentration en sucre. Mais nous avons encore besoin de soleil et donc que les débuts de campagne soient les plus tardifs possibles pour permettre l’expression de ce potentiel agronomique », demande Franck Sander, président de la CGB.