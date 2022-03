L’Inrae (1) et Terres Inovia ont inauguré le 24 mars 2022 un laboratoire partenarial centré sur la question de la protection intégrée du colza et des légumineuses, au Rheu (Ille-et-Vilaine).

Le projet a deux enjeux majeurs. « D’une part, améliorer la régularité de rendement des cultures oléoprotéagineuses, et d’autre part, réduire la dépendance de ces cultures par rapport aux produits phytosanitaires », explique Nathalie Nesi, directrice de recherche Inrae dans une vidéo.

Trois grands axes de travaux ont été définis :

Mieux connaître les bioagresseurs L’ambition est de « décrire la diversité des populations pathogènes, d’en comprendre les déterminants et leur adaptation aux résistances hôtes », pour « proposer des stratégies de déploiement efficaces », expliquent l’Inrae et Terres Innovia dans un communiqué commun. Ils évoquent notamment une « épidémiosurveillance optimale à haut débit en utilisant au mieux les connaissances et outils disponibles ».

Créer des variétés multirésistantes Pour aider au développement de variétés résistantes aux bioagresseurs, le laboratoire a pour objectif de mieux comprendre les variabilités de réponse des cultures face aux agents pathogènes et ravageurs. Il évaluera l’efficacité et la stabilité des résistances, ainsi que l’impact des interactions entre bioagresseurs et entre stress biotiques ou abiotiques. Les deux entités souhaitent aussi « intégrer le levier génétique dans un ensemble de méthodes de lutte ».